Löffingen Fördergeld für Stadtsanierung

Weitere Mittel aus Stuttgart

Im Fördertopf für den Hochschwarzwald ist auch Titisee-Neustadt, das für die Sanierung "Neustadt III -Gutachstraße" 660 000 Euro erhält. In diesem Jahr stehen knapp 250 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln zur städtebaulichen Erneuerung zur Verfügung. Davon gehen 2,3 Millionen Euro für vier Infrastrukturprojekte in den Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und 2, 86 Millionen Euro in den Kreis Waldshut.