Löffingen Förderer des Schulverbunds sorgen für gutes Lernumfeld

Dass dieser stetige Prozess gelingt, wurde in den Berichten nur all zu deutlich. So wurden rund 100 Schüler bei Klassenfahrten unterstützt, 810 Euro wurden für die PET-Prüfungsgebühr (zusätzliches Englisch Zertifikat) für 15 Schüler übernommen, es wurden Westen für das Schüler-Assistenz-Team angeschafft, die Komplettausstattung mit Beamer und Elmo für ein Klassenzimmer übernommen, die Verköstigung bei den Bundesjugendspielen, Einschulungsfeier und Anmeldung der neuen Schüler übernommen.

"Unsere Schüler sind begeistert, und wir sehr dankbar", lobte Rektorin Silke Keller die Anschaffung des zweiten Kickers und die neue Sitzgruppe zum Aufenthalt beim freien Lernen. Alleine für Anschaffungen wurden über 8000 Euro investiert, über 1000 Euro Zuschüsse bezahlt und der Schulplan mit über 1000 Euro finanziert, so die Beispiele von Kassiererin Alexandra Knöpfle. Einstimmig wurde sie als Kassiererin wieder gewählt, ebenso der Vorsitzende Manfred Lauble.

Nicht besetzt werden konnte dagegen der zweite Mitgliederposten des Lehrerkollegiums, nachdem Corinne Knittel ausgeschieden ist. "Das liegt nicht am Wollen der Lehrer, sondern am derzeitigen Umbruch mit der Bildung vieler Gremien", so Silke Keller. Außerdem wüssten viele Kollegen noch nicht, ob sie an der Löffinger Schule bleiben können, ergänzte Konrektorin Sibylle Streibel.