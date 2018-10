Löffingen Flohmarkt der Tierschützer

Der Tierschutzverein ist mit dem Flohmarkt fest verbunden. Vor 33 Jahren, so informiert Carola Hannes, wurden die esten Flohmärkte, damals noch an der Demetriusstraße, abgehalten. Allerdings waren die aller vier Wochen stattfindenen Stadtveranstaltungen nicht gerade von Erfolg gekrönt. "Es war einfach zuviel", so Hannes. Bei einem solchen Regenflohmarkt öffnete der damalige Kurgeschäftsführer Michael Kasprowicz vor 25 Jahren für den Tierschutz den Farrenstall, was nun allerdings der Vergangenheit angehört, da der Farrenstall wohl bald abgerissen wird.