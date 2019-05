Löffingen Fliegerbombe am Bahnhof entschärft

"Entwarnung! Die Bombe wurde entschärft. An die Betroffenen: Bitte folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. Sie erfahren dort, wann und wo die Absperrungen aufgehoben werden. Bitte bleiben Sie dem Bombenfundort weiterhin fern, damit die Experten dort ihre Arbeit verrichten können", hieß es in dem Post. Ferner wurde es in einer Polizeimeldung mitgeteilt: "Die Bombe konnte entschärft werden. Die Absperrungen sind aufgehoben. Alle Anwohner können zurück in ihre Wohnungen."

Nach einer ersten Bewertung der Polizei handelte es sich um eine 250-Kilo-Bombe. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war vor Ort. Der Gefahrenbereich betrug rund 300 Meter um den Fundort.