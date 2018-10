Löffingen Festjahr beginnt am 16. Januar

Peter Erhart, Leiter des Stiftsarchivs in St. Gallen, hält einen Vortrag in der Kirche St. Michael Löffingen. Bereits am Samstag, 19. Januar, findet um 19 Uhr der Festakt zur 1200-Jahr-Feier in der Festhalle mit Minister Guido Wolf statt. Gunter Zisch, Oberbürgermeister der Stadt Ulm, wird einen Impulsvortrag halten. Ein weiterer Höhepunkt ist das Eröffnungsfeuerwerk.

Schon seit 2017 laufen die Vorbereitungen, denn es wird das gesamte Jahr über gefeiert. Für das Jubiläumsjahr wurde ein Organisationsteam zusammengestellt, dem die Stadträte Andrea Burger, Dieter Köpfler, Joachim Streit, Manfred Furtwängler, Marlene Hauser und Walter Kessler angehören, dazu Marita Moosmann vom Stadtmarketing, als Chef Bürgermeister Tobias Link und Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, bei ihm laufen die Fäden zusammen. Auf einer eigens eingerichteten Homepage informiert die Stadt über ihre Geschichte und das Jubiläumsjahr. Bürgermeister Tobias Link spricht in seinem Vorwort von einer langen und wechselvollen Geschichte des Baarstädtchens, das erstmals in einer Schenkungsurkunde aus dem Jahr 819 erwähnt wird. Beim Jubiläum werde man nicht nur den Blick zurückwerfen, sondern sich auch als moderne Stadt mit einer hohen Lebens- und Wohnqualität und attraktivem Gewerbe präsentieren.

"Das ehrenamtliche Engagement wird sich im umfangreichen Jubiläumsprogramm widerspiegeln", so Link. Das "Wir-Gefühl" soll laut Link intensiviert, Brauchtum und Kultur, sowie die Verbindung zwischen den Generationen gefestigt werden. "Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht zu verstehen und die Zukunft nicht gestalten", nach diesem Zitat von Helmut Kohl werde man einen Blick in die Historie werfen. So kann auf der Homepage nicht nur die Chronik der Stadt angesehen werden, sondern auch der Link zu "Löffingen damals", ein Bilder-Streifzug, der von Familie Waßmer aufgearbeitet wurde.