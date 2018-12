Löffingen Festjahr 2019: Vanessa Mai tritt auf

Vanessa Mai: Eine der angesagtesten Künstlerinnen ist derzeit Vanessa Mai. "Gut, dass wir sie schon vor ihrem großen Sprung ins Fernsehen gebucht haben", sagt Rontke. Die Schlager-Ikone kommt mit Band angereist. Vanessa Mai strebt den gleichen Erfolg wie Andrea Berg (Schwiegermutter) und Helene Fischer an. Ihr aktuellstes Album "Schlager" schaffte auf Anhieb den Sprung auf Platz eins in den Deutschen Musik-Charts. Die 26-jährige Sängerin verkörpert das wieder in den Mittelpunkt gerückte Schlager-Genre jung und modern. Nach ihrem Auftritt in Löffingen tritt die Schlagerkönigin in Hallen und Arenen wie in Hof, Frankfurt, Berlin, Hamburg oder in der Porsche Arena in Stuttgart auf.

Münchner Freiheit: "Ohne dich", "Tausendmal Du", "Herz aus Glas" oder "SOS", sind bekannte Titel der Münchner Freiheit. Die Hymne "Solang' man Träume noch leben kann" ist in jüngerer Vergangenheit sogar Schluss-Song der US-TV-Show American Idol geworden. 1980 begann die Karriere der fünf Musiker, die bis heute nationale und internationale Popgeschichte schreiben. Die Band aus München musikalisch einzuordnen ist schwierig, den sie bewegen sich von der Popmusik, Rockmusik, Pop-Rock, Schlager, Neue Deutsche Welle bis hin zu Synthie Pop. Die Münchener Freiheit ist also eine Band, die bei Jungen und Junggebliebenen gleichermaßen gut ankommt.

Alphaville: Mit "Big in Japan" und "Forever Young" wurde Alphaville auch international bekannt. Sie zählt zu den international erfolgreichen deutschen Pop-Bands. "Big in Japan" war ein Song über das Drogenelend, er beschreibt die Heroinszene am Bahnhof Zoo in Berlin. Über Nacht wurde Alphaville mit diesem Song weltberühmt. Ihre Live-Auftritte sind spärlich und so sei es umso erfreulicher, dass sie gerade in Löffingen auftreten, so Rontke. Die Band um Sänger und Bandleader Marian Gold tourt rund um den Globus. 2018 standen sie mit Rea Garvey und Mark Forster vor der Kamera in der TV-Serie "Sing meinen Song".