Löffingen Fest steigt in der Narrenhochburg

Umzug und Party: Gleich 25 Narrenvereine und Gruppen haben sich zum Umzug angemeldet, der am Samstag, 13. Januar, um 15.33 Uhr an der Weißkreuzstraße startet. Der Umzug führt durch den Ort und endet am Rathaus. Auf dem Vorplatz und in der Bürgerhalle mit DJ Borni und im Partyzelt wird gefeiert. Auch an der Umzugsstrecke gibt es einige Besenwirtschaften.

Die Unadinger Fasnet ist nicht nur alt, das erste Narrenbuch gab es bereits 1925, sondern hat auch einige ungewöhnliche Akzente zu bieten. Hierzu zählt der große Umzug am Fasnetzischtig mit den imposanten Fastnachtswagen, der meist mehrere hundert Zuschauer bestaunen. 1931 wurde der Narrenverein gegründet, doch schon 1929 der erste Narrenbaum gestellt. Seit 1959 gibt es die Brunnenfigur Tante Melanie. Zum Narrenverein gehören der Elferrat, die Stiefelgarde, Urhexen, Stiefelhansel und Wolfgalgenhexen. Seit 1994 wird jedes Jahr an Fasnet eine Narrenzeitung herausgeben. Die Narrenredaktion sammelt das ganze Jahr Beiträge. Verkauft wird die Narrenzeitung am Fasnetfritig.