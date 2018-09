Löffingen Feriendomizil ist Hamburger zweite Heimat geworden

Vor 20 Jahren hat Christian Perlwitz Dittishausen als Urlaubsort entdeckt. Nun wurde er für seinen 50. Aufenthalt von Jessica Scherzinger vom Verkehrsverein und Interhome ausgezeichnet. "Dittishausen ist meine zweite Heimat geworden", erzählt der treue Gast, wobei er bei seinen Aufenthalten den ganzen Schwarzwald besucht.

Gerne erinnert er sich daran, als er zu Anfang mit seiner heute 22-jährigen Tochter Stefanie den idyllischen Windgfällweiher besuchte. Mit der Schwarzwaldbahn nach Offenburg, über die Schwarzwald-Hochstraße, ein Besuch am Bodensee, Rheinfall oder in der Schwarzwaldmetropole Freiburg: Der Hamburger kennt sich in der Region aus.

"Trotzdem finde ich immer wieder etwas Neues. Doch vor allem liebe ich die Natur, die bei jedem Besuch ein anderes Gesicht zeigt", so Perlwitz. Der Fußballfan von Altona in Hamburg, ist begeisterter Radfahrer und Modell-Eisenbahner. Er hat seit 20 Jahren im Schwarzwald dasselbe Ritual. "Zum Frühstück eine frische Brezel." Als Dank hatte Jessica Scherzinger einen Korb voll Schwarzwälder Spezialitäten mit dabei.