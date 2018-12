Löffingen Feier des Christfests

Löffingen: In der katholischen Kirche wird um 17 Uhr die Kinderkrippenfeier den Heiligen Abend eröffnen. Um 22 Uhr wird der Kirchenchor die Christmette feierlich am 24. Dezember mitgestalten. In der evangelischen Kirche findet die Kinderkrippenfeier um 16 Uhr statt, um 18 Uhr die Christvesper.

Der erste Weihnachtsfeiertag wird in der Stadtkirche durch die Stadtmusik mitgestaltet. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr, um 19 Uhr ist Vesper mit sakramentalen Segen. Zum Abendmahl lädt am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr das Pfarrerehepaar Krieg in die evangelische Kirche ein. Am Stephanstag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, wird die Männerchorgemeinschaft den Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Stadtkirche verschönern.

Bachheim: Um 16 Uhr wird an Heiligabend das Krippenspiel in der Kinderkrippenfeier aufgeführt. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird der Kirchenchor die Festmesse um 10.30 Uhr mitgestalten.