Löffingen Faszination des Fliegens hautnah erleben

Löffingn-Reiselfingen (gb). Seit Jahren gehört das Flugplatzfest der Reiselfinger Segelflieger zu den Publikumsmagneten der Region, ein Fest für die ganze Familie mit großen und kleinen Flugzeugen. Nicht nur den Piloten über die Schulter zu schauen, sondern selbst als Gast die Faszination des Fliegens hautnah zu erleben, ist hier möglich. So standen sechs vereinseigene und zwei private Segelflugzeuge beim Fest bereit, so das Ultraleicht-Flugzeug und ein Motorflugzeug, um den Gästen die Welt von oben zu zeigen. "Es sind vier Flugzeug-Generationen hier auf dem Platz", informierte Pilot Jürgen Kaiser. Das Besondere ist sicherlich die vereinseigene Ka 8 mit Kabriohaube. "Offen Fliegen ist mit noch mehr Spaß verbunden", so Jürgen Kaiser.