Löffingen Facettenreiche Werke ergänzen sich

Löffingen. "In dieser Ausstellung gibt es so vieles zu entdecken, das erst auf den zweiten Blick zu sehen ist", erklärt Jenny May aus Freiburg. Schon bei der Begrüßung hatte dieses Potenzial die Vorsitzende Silvia Bächle angeschnitten, "dabei ist es nicht nur die Verbindung von Wasser".

Anita Frei-Krämer, die nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Kuratorin engagiert ist, nahm die vielen Besucher mit in das Schaffen der beiden bildenden Künstlerinnen. Ob sie selbst mit ihrer Malerei oder Alice Esser mit ihrer textilen Kunst, der Facettenreichtum der Werke spricht für sich. Wenn man dann noch die Tür in dieses künstlerische Schaffen geöffnet bekommt – wie bei der Einführung – so sprechen die Exponate eine noch intensivere Sprache. Die Kunst fokussiere sich auf die künstlerische Botschaft, und doch habe sie viel mehr zu sagen. Die Künstlerinnen stoßen auch über die Kunstgrenzen hinaus, um manches Ge sellschaftliche zu hinterfra gen, betonte Anita Frei-Krämer.

Die Bilder von Anita Frei-Krämer entstanden alle während einer Malreise auf Mallorca. Die Zartheit der Aquarellbilder scheint auf den ersten Blick den Liebreiz der Landschaft auszudrücken, doch dahinter steckt viel mehr. Etwa der Respekt für die Natur, aber auch kritische Fragen zu Massentourismus und Zerstörung der einmaligen Landschaft.