Löffingen Eine Schatzkiste der Fastnachtskultur

Neben dem handwerklichen Geschick gibt es in der Zunftstube auch Kunst zu bewundern. Der Löffinger Künstler Jürgen Oschwald hat die Gestaltung der Räume übernommen, auch die Walpurgisnacht als Miniatur geschaffen. Die Zunftstube – über drei Stockwerke – ist eine wahre Schatzkiste der Fastnachtskultur. Historische Bilddokumente, die ersten Narrenzeitungen und wertvolle Masken sind hier untergebracht, ebenso wie alle Löffinger Fastnachtsfiguren. Viele Leihgaben haben Rudolf Gwinner und die Familie Hofmeier beigesteuert, wie alte Masken oder auch die Schnitzelbänke. Vor zwei Jahren wurde auch die linke Torseite von den Narren übernommen und zu Kleiderkammer, Büro und Archiv ausgebaut.

Wer sich für die Zunftstube interessiert oder eine Führung erleben möchte, kann sich an Zunftstuben-Chef Thomas Sawetzki unter der Telefonnummer 07654/92 24 75 wenden.

Thomas Sawetzki ist seit 15 Jahren der Herr der Zunftstube, unterstützt von seiner Frau Yvonne. Über 200 Termine leistet er jährlich, die nicht nur an Fastnacht anfallen, wenn die Zunftstube zum Klassenzimmer von Schulen und Kindergärten wird. Klassentreffen, Firmenjubiläen oder private Feiern machen gerne einen Abstecher in die Zunftstube, um die Löffinger Fastnachtskultur zu erleben. Sawetzki ist in den 25 Jahren erst der dritte Zunftstuben-Chef. Als Erster hatte Günther Pfeifer und dann neun Jahre Severin Kirner dieses verantwortungsvolle Amt inne.