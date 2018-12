Löffingen. In den Jugendraum in der Festhalle ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Der oder die Täter drangen laut Polizei durch Eintreten der beiden Holztüren in die Räume ein. Es wurde jedoch nichts entwendet, allerdings entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nehmen der Polizeiposten Löffingen, Telefon 07654/80 60 60 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Telefon 07651/9 33 60, entgegen.