Titisee-Neustadt. Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, in die Geschäftsräume einer Möbelschreinerei an der Scheuerlenstraße ein. Aus einer Kasse wurden mehrere Hundert Euro entwendet. Ein auf dem Firmenareal geparkter Wagen wurde mit Farbe besprüht, ebenso eine Gebäudewand. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Vermutlich im gleichen Tatzeitraum kletterten bislang Unbekannte über den Zaun eines Raiffeisenmarktes an der Donaueschinger Straße. Dort wurden einige Fackeln entwendet, die brennend im Anlieferungsbereich eines benachbarten Einkaufmarktes an eine Wand gestellt wurden und erloschen. Durch die dabei entstandene Rußentwicklung entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der TeNummer 07651/9 33 60 zu melden.