Löffingen Einbau neuer Kanäle

Bislang sind die Schmutzwasserkanäle der Schwimmbadstraße an die Entwässerung im Wiesenweg angeschlossen. Die Sammelleitung am Wiesenweg in Richtung Kläranlage verläuft auf der Westseite der Häuser über Privatgrundstücke. Die Leitung aus Steinzeugrohren kann mit einem überschaubaren Aufwand saniert werden, ist aber hydraulisch überfordert, um für eine zuverlässige Ableitung verwendet zu werden. Deshalb ist im Wiesenweg und in der Schwimmbadstraße der Einbau eines neuen Regenwasserkanals vorgesehen. Der Kanal soll auf Höhe des Feldbergwegs am bestehenden Kanal angeschlossen werden. Zudem ist ein Schmutzwasserkanal geplant.

Die Kosten betragen rund 2,03 Millionen Euro. 983 100 Euro entfallen auf den Bauabschnitt im Wiesenweg und 968 940 Euro für die Schwimmbadstraße. Außerdem sind 82 600 Euro für Kanalsanierungen angesetzt. Die Stadt rechnet mit Fördermitteln von rund 500 000 Euro. Die Arbeiten sollen 2020 um gesetzt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben zu.