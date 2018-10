Löffingen Einachsertreffen feiert in Bachheim seine Premiere

Der 49-jährige Schweizer und Wahl-Bachheimer ist für seinen Ideenreichtum bekannt. Als in Bachheim alle Gaststätten geschlossen wurden und nicht nur die Einheimischen, sondern auch die vielen Wanderer keine Einkehrmöglichkeit mehr hatten, griff der gelernte Wagner und Schreiner die Idee des Dorfkiosks auf, unterstützt von Ehefrau Karin und den vier Kindern. Trotz vieler Widrigkeiten besonders in Sachen Naturschutz konnte er am 15. August 2015 nach einjähriger Bauzeit den urgemütlichen Dorfkiosk an der Drei-Schluchten-Halle eröffnen. Nun hat Christoph Vögelin eine neue Idee: Er lädt zum ersten Einachsertreffen ein.

Sein roter Einachser Agria mit einem "Hatz Motor" ist für ihn ein wichtiges Gefährt. Mit ihm transportierte er so manches Baumaterial und heute Utensilien oder Lebensmittel. Scharf bewacht wird der knallrote Einachser von Hund Ari. "Wir machen sehr viel selbst, auch das Brot und den Kuchen und benötigen deshalb den Einachser sehr oft", sagt Christoph Vögelin. Bei den Gästen ist das universelle Einsatzfahrzeug immer wieder im Gespräch, und dabei hat Christoph Vögelin festgestellt, dass es in der Region vom Hochschwarzwald bis in die Baar doch noch einige Einachser gibt. Deren Besitzer möchte er nun aufrufen, sich in Bachheim einzufinden. "Damit kann auch das touristische Angebot angekurbelt werden", informiert der Wirt mit Herz für den Tourismus.

Nun stehen am Sonntag die Einachser im Mittelpunkt. Die historischen Kleintraktoren mit Anhänger werden gehegt und gepflegt. In der Schweiz, so erzählt der Kioskbesitzer, gebe es noch sehr viele Einachser. Da die Schweiz nicht weit ist, könnte der eine oder andere Eidgenosse ebenfalls mit seinem Gefährt kommen. "Das Einachsertreffen soll nicht nur die Besitzer dieser Kleinsttraktoren nach Bachheim ziehen, sondern auch Besucher, die gerne diese Gefährte sehen möchten", sagt Vögelin.