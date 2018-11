Löffingen Ein Schöngeist und begnadeter Sänger

Mit der Kirche war der Verstorbene immer verbunden, was sich auch in seinem Ehrenamt zeigte. So renovierte er in mühevoller Kleinarbeit den Kreuzweg und engagierte sich bei zahlreichen Arbeiten, um der Nachwelt kirchengeschichtliche Kleinode zu erhalten. Josef Beha prägte auch die Pfarrgemeinde in seiner 15-jährigen Tätigkeit als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats.

Seine große Leidenschaft war der Gesang, im Chor und als Solist war er im Kirchenchor Löffingen aktiv, über 30 Jahre als Kantorsänger, im Männergesangverein Allmendshofen, im DaChor Rötenbach, im Projektchor Hochfirst und 25 Jahre bei den Schwindelsingers. Den Männergesangverein Löffingen und später den Männergesangverein Dreiklang prägte der begnadete Bass-Sänger auch durch langjährige Vereinsarbeit. 58 Jahre gehörte er dem Männerchor Eintracht Löffingen an. Noch länger – seit 1953 – hielt Josef Beha dem Turnerbund die Treue, zehn Jahre als Kassierer, 20 Jahre als Mitglied der Leitermannschaft und 25 Jahre als Schwindelsinger.

Sein nachhaltigstes Hobby war die Kalligraphie. Weit über 400 kunstvoll gestaltete Urkunden und viele Einträge in Goldene Bücher der Region tragen die Handschrift des Löffinger Schriftenkünstlers.