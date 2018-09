Löffingen Ein neues Schmuckstück im Stadtkern

Die Verbindung zwischen Alt und Neu gibt dem sanierten Rathaus einen unverkennbaren Charme und zeigt die Geschichte des Baarstädtchens auf. Besonders sichtbar wird dies in der ehemaligen Fruchthalle, in der nun das Bürgerbüro und Bauamt untergebracht sind. Die gedrechselten (alte und neue) Holzsäulen, die wertvollen Böden, das imposanten Balkengeflecht oder auch die herausnehmbare Holzvertäfelung, hinter der die Versorgungskabel versteckt sind, wurden mit moderner Technik verbunden. Der Charme zwischen Alt und Neu ist unter dem Dach besonders ausgeprägt. Da verbinden sich die notwendige Stahl- mit der uralten Balkenkonstruktion.

Ein echter Blickfang ist das große alte Holzrad, mit dem früher das Getreide in den Speicher gezogen wurde, das nun vor dem Trauzimmer zu sehen ist. Mit der Komplettsanierung des Rathauses setzte der Gemeinderat ein Zeichen. Nicht nur dass man den historischen Stadtkern aufwertete, mit der Modernisierung hat man auch einen zukunftsweisenden Weg in Sachen Energie (Nahwärme), Barrierefreiheit, modernes Arbeitsklima und Arbeitssicherheit beschritten. Von Anfang an informierte man die Bevölkerung, was nun beim Tag der offenen Tür endet.

Nach 375 Arbeitstagen und 33 000 Arbeitsstunden haben 38 Firmen aus dem denkmalgeschützten Löffinger Rathaus ein echtes Schmuckstück geschaffen. Dabei wurden die Baukosten von 4,8 Millionen Euro und die Bauzeit nicht überschritten. Nun ist die Bevölkerung am Sonntag, 16. September, von 12 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Das Architektenteam Gäbele, Raufer und Mikic bietet Führungen durch das Rathaus an, ab 14 Uhr hält Werner Waßmer im Sitzungssaal einen Vortrag über die Geschichte des Rathauses.