Löffingen Ein Loblied auf den Sellerie

In ihrem "reinsten Denglisch" übersetzen sie alles wortgetreu. Wer von dem begeisterten Publikum glaubte, hier den reinen Gummistiefel-Blues zu erleben, der sah sich schnell eines Besseren belehrt. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, da sind echte Musiker auf der Bühne und vor allem Tobias Schwab – in der Musikszene kein Unbekannter – arrangiert und komponiert auf Teufel komm raus.