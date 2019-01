Löffingen Ehrungs-Premiere bei den Rittern der Lüfte

Die Auszeichnung für 40 Jahre ging an den Fluglehrer Rainer Peghini, den technischen Leiter Stefan Karch und Alfred Rombach, der sich nicht nur als Motorenwart einbrachte, sondern auch im Vorstand. Der Waldauer zieht sich nun aus dem aktiven Fliegerleben zurück, seine Arbeit als Motorenwart übernimmt nun Alexander Rieple.

Das Jahr 2018 war außergewöhnlich, vor allem mit einem Jahrhundertsommer und toller Thermik, aber auch sehr arbeitsreich, sowohl in der Segelflughalle, als auch als Mitgestalter der 800-Jahr-Feier Reiselfingens", so das Fazit vom Vorsitzenden Markus Halbig. Die Segelflieger stellten drei Stelen her und waren Gastgeber bei "Geologie zum Anfassen", als sie ihre Halle für die Vorträge und Anschauungen zur Verfügung stellten.

Der Kassierer verkündete ein Plus in der Kasse und bei den Neuwahlen des Vorstands wurde Markus Halbig erneut in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Seit 2007 hat er das Amt inne, mit dem Votum aller Mitglieder steht er erneut zwei Jahre dem Verein vor. An seiner Seite Stellvertreter Michael Hehle, Kassier Manfred Kleis und Schriftführer Uwe Baderschneider.