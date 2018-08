Löffingen Ehrenamtliche fördern Grundschüler

Löffingen. Bisher fünf Lesepatinnen sind an den Grundschulen in Löffingen unterwegs und greifen den Lehrkräften ehrenamtlich unter die Arme. Allerdings ist das nicht immer ganz so einfach, zumal viele Flüchtlingskinder noch nicht einmal das Alphabet beherrschen. Stadt und Schule kooperieren: Die Idee einer Leseförderung hatte die Löffinger Flüchtlingsbeauftragte Alexandra Kobzew, die damit in den Schulen sofort auf offene Ohren stieß. Während sie das Organisatorische meisterte und auch einen Flyer und Plakate erstellt hat, waren es vor allem die beiden Lehrkräfte Dorothea Schlatter und Tanja Bündert, die zusammen mit der Schulleitung nach einer geeigneten Lösung suchten und mit den Lesepaten auch fanden. Appell wurde gehört: Erfreut zeigten sich die Initiatoren, dass sich auf ihren Aufruf gleich fünf Lesepatinnen fanden, welche den Kindern diese zusätzliche Hilfe anboten. Es sind Uli Heiler, Claudia Oschwald, Kristina Satler, Andrea Dobler und Heidrun Simoneit. Bevor es richtig los ging, gaben die beiden verantwortlichen Lehrerinnen den Lesepaten so manchen wichtigen Tipp mit auf den Weg. Individuelle Förderung: Logistisch gut vorbereitet startete der Versuch im Mai dieses Jahres. Jede der Helferinnen übernahm die Verantwortung für drei Kinder. Wöchentlich wurden die 16 Schüler der ersten und zweiten Klassen für 20 Minuten individuell gefördert. Für die muslimischen Kinder wurde dabei der Religionsunterricht genutzt, für die Kinder mit christlichem Glauben wurden ganz gezielt solche Fächer ausgewählt, die den Kindern keine schulischen Probleme bereiten. Ausweitung geplant: Dieser Versuch hat bereits schon erste Früchte getragen. Nun soll diese Leseförderung nicht nur fortgesetzt, sondern erweitert werden. Es hat sich gezeigt, dass nicht ausschließlich Kinder mit Migrationshintergrund eine solche Hilfestellung benötigen. Natürlich würde man gerne die Leseförderung auf die gesamte Grundschulzeit erweitern. Kinder sind begeistert: "Es ist erstaunlich, mit welcher Freude und Motivation die Kinder im freiwilligen Unterricht dabei sind", erklärt Uli Heiler, pensionierte Lehrerin. Sie wünscht sich für die Schüler professionelle Unterstützung. "Schön wäre es, wenn es für die Kinder, so wie für die Erwachsenen, einen Sprachunterricht gäbe, der vom Staat gefördert wird". Dass vor allem die Kinder aus Flüchtlingsfamilien aus Syrien oder Iran große Probleme haben, die nicht einmal unsere Buchstaben kennen, ist doch klar", so die vierfache Mutter Claudia Oschwald. Leseförderung kann mehr: Die Patenbetreuung kann nicht nur das Lesen in der Schule fördern, sondern auch gezielt die deutsche Sprache vermitteln. So baut Uli Heiler in ihre Übungsstunden auch schon mal die Bezeichnung der Körperteile ein. Die Kinder erzählen auch gerne, was sie am Wochenende erlebt haben – in deutscher Sprache. Auch dass die Mädchen und Jungen mal keine Lust haben, ist für Claudia Oschwald völlig normal. Da hilft nur Geduld und die haben die fünf Lesepaten auf jeden Fall.

Um all den Leseschwachen oder Kindern, die in einer anderen Sprache erzogen werden, die individuelle Leseförderung zu ermöglichen, bedarf es noch weiterer Ehrenamtlicher. Nach den Ferien geht es weiter, wenn sich genügend Lese-Paten für alle Grundschüler an der Grundschule Löffingen mit Außenstelle Göschweiler gemeldet haben. Einbringen kann sich Jeder, der Zeitaufwand sind ein bis zwei Stunden wöchentlich. Anmeldungen an die Grundschule Löffingen, Telefon: 07654/8 08 58 31