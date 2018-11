Löffingen Dorf profitiert von Landfrauen

Nach 23 Jahren wurde Edeltraud Hinterseh aus dem Vorstandsteam verabschiedet. Sie trat 1993 den Landfrauen bei, wurde 1995 zur Beisitzenden gewählt, den Posten, den sie bis jetzt inne hatte. "Sie war keine Frau der großen Worte, dafür der großen Taten", sagte Elli Fuß.

Bereits an diesem Wochenende treten die Landfrauen bei der offenen Bühne in Reiselfingen auf. Noch im Advent geht es zum Raclette-Essen zum Bachheimer Dorfkiosk, die Landfrauen beteiligen sich auch am Seniorennachmittag am 29. Januar und werden auch bei der Öschputzete aktiv sein.