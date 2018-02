Löffingen Dittishauser Narrenverein feiert 50-jähriges Bestehen

Die Geißenzunft Dittishausen feierte am Wochenende ihren 50. Geburtstag. Grund auch von der politischen Gemeinde, durch Bürgermeister Tobias Link, 250 Euro zu bekommen. Auch viele Zünfte hatten für das Geburtstagskind Gastgeschenke mit dabei. Mit einem "Leiterwägle" überraschten die Taborhexen. Das Geburtstagskind präsentierte sich beim großen Umzug in voller Stärke, angeführt vom Musikverein waren es die Geißengruppe, Fuhrmänner, Goaßetöter, Wurwibli, Wurmali und Taborhexen und auch die neuste Gruppe in Dittishausen, die Pelznikel, gehörte mit dazu.

"1500 Hästräger, 51 Vereine und über 3000 begeisterte Zuschauer", so das Fazit von Zunftmeister Ludwig Speth. Musik- und Narrenvereine von Sigmaringen bis zum Kaiserstuhl gaben sich die Ehre auf dem Berge Tabor. Die zahlreichen Hexengruppen hatten nicht nur Augen für junge weibliche Zaungäste. In den Chaisen wurden die Mädels transportiert oder in die Hexenwagen verschleppt. Ein Narrenspektakel für Jung und Alt, welches durch Ludwig Speth und Bettina Herberger-Doll mit entsprechenden Infos zu den einzelnen Narrenvereinen noch ergänzt wurde. Nach dem Umzug erwartete das Narrenvolk noch das Gaudiklöpfen, welches seit zwei Jahren das Wettklöpfen abgelöst hat.

Die traditionelle Nudelsuppe darf zum Beginn des Fuhrmannstags nicht fehlen. 20 Liter dieser Nudelsuppe hatten die Dittishauser Köche hergestellt. Für jede Gastzunft gab es die berühmte Geißenmilch, ein hochprozentiges Geheimrezept. Viele fastnächtlich geschmückte Besenwirtschaften der Vereine luden die zahlreichen Gäste ein.