Löffingen Dittishausen wird zweite Heimat

"Hier fühlen wir uns richtig wohl", erklären die 65-jährige Ursula Katzbach und ihr 67-jähriger Mann Reinhold bei der Auszeichnung durch Jessica Scherzinger, der Geschäftsführerin des Verkehrsvereins. Der Weg nach Dittishausen fanden die Düsseldorfer über Elke und Kuno Rappenegger. "Einmal besuchen und dann immer wieder kommen", sei angesagt, denn sie konnten sie mit ihren beiden Kindern ein Häuschen mieten und die Freiheit genießen.

Die Düsseldorfer, die Dittishausen als ihre zweite Heimat bezeichnen, haben auch viel Kontakt zur Bevölkerung. Dies beginnt beim Einkaufen und endet beim Treff in den Räumlichkeiten des Verkehrsvereins. Das einzige, was die langjährigen Gäste in Dittishausen stört, ist das große Appartement-Gebäude.

"Das passt einfach nicht in die wunderschöne Landschaft", so ihr Argument, obwohl sie das dortige Hallenbad als tollen Freizeitort bezeichnen, der im Sommer durch das Freibad ergänzt wird. Nicht nur die beiden Düsseldorfer durften sich am Sonntag freuen, auch die vielen kleinen Gäste fanden Gefallen am Tag der offenen Tür von Interhome. Das Kinderschminken sei der Renner gewesen, so Jessica Scherzinger. Auch die großen Gäste kamen auf ihre Kosten.