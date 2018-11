Löffingen Die besten Sportler im Rampenlicht

Vor der Wahl wurden die Kandidaten von den Laudatoren vorgestellt. Auf der Liste stand der 16-jährige Freeskier Jakob Flößer. Mit seinem dritten Platz bei den Freeski German und Rang sieben in der Gesamtwertung hat er sich in den Deutschland-Kader eingebracht. Die 18-jährige Olivia Wenk hat sich mit Platzierungen national und international im Ski alpin für die Nationalmannschaft qualifiziert. Bei den Leichtathleten war es der 15-jährige Niklas Leber, der sich als Deutscher Vizemeister im Fünfkampf in Szene setzte. Eine Ausnahmeturnerin ist Marie-Luise Hoff. Als Deutsche Vizemeisterin (W30) sorgte sie im Achtkampf (Geräteturnen und Leichtathletik) für Aufsehen.