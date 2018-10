Löffingen "Deutschlands lustigster Seelsorger" kommt an

Löffingen (pb). "Wir werden alle sterben": Dieser Satz ist eine Tatsache, der man mit Humor und kabarettistischem Blick entgegen treten kann. Wenn dies von einem kühlen Hamburger an den verstockten Schwarzwälder herangetragen wird, ist dies sicherlich schon eine große Herausforderung. Doch Lutz von Rosenberg Lipinskiy nahm diese Herausforderung an und forderte das Löffinger KuTipp-Publikum zu wahren Lachsalven heraus. "Er ist Deutschlands lustigster Seelsorger", hatte Löffingens Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke im Vorfeld versprochen. Der Comedian ist zwar ständiges Mitglied im Ausschuss für Kunst und Kultur des Deutschen Evangelischen Kirchentages, aber er hat es faustdick hinter den Ohren und eine spitze Zunge. Es sei nur gut, dass die Frauen die Eintrittskarten für solche Veranstaltungen kauften – meint er spitzbübisch – denn sonst wären die Herren nicht dabei. Natürlich waren die Frauen auch in Löffingen in der Überzahl, und sie wurden gleich mit der Tatsache konfrontiert, dass sie eigentlich gar keine Deutschen seien. "Nur Männer können Deutsche werden, eine Deutschin gibt es ja bekanntlich nicht". Schonungslos deckte Lutz von Rosenberg Lipinsky unsere Jammergesellschaft auf, "uns geht es in Deutschland so gut, doch wir sehen alles nur negativ und sind ständig am jammern". Ja es sei gar nicht so einfach, jeden Tag ein neues Jammerthema zu finden, Flüchtlinge oder lieber Politiker, es wäre auch nicht schlecht über die Presse, das Wetter oder den Aldi-Toast zu jammern. Wen wundere es nach diesen Wahldebakeln, wenn die Politik mit Horst Seehofer einen Heimatminister stelle? Brauchen wir einen solchen und wenn ja warum und wofür? Solche Fragen wollte das KuTipp Publikum nicht beantworten, dafür gab es Bestätigung als der Hamburger Künstler sich über die Straßen von Ost- und Westdeutschland ausließ. "Als man früher in den Osten der Republik fuhr, wusste man, nun wird es holprig, heute ist es genau umgekehrt".