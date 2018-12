Löffingen Der Nikolaus bekommt ganz schön was zu sehen

Die Fördergruppe 6, die schon den Weg in das Leistungsturnen eingeschlagen hat, zeigte mit variantenreichen Sprüngen bereits einen hohen Leistungsstand. Am Boden oder am Minitrampolin zeigten sich bei allen "Turnküken" schon zukunftsweisende technische Möglichkeiten. Kim Kuttruff war es vorbehalten in der nächsthöheren Förderstufe 4 noch schwierigere Übungen zu präsentieren. Im Schatten ihrer großen Kollegen bewegten sich die Nachwuchsturner der WKG (Wettkampfgemeinschaft Schwarzwald-Baar). Am Hochreck lieferten die jungen Turner unter der Regie von Rainer Wehrle reihenweise Schwünge und Kippen.