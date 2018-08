Löffingen Der Nachwuchs erobert den Bauhof

Der junge Familienvater hatte nicht nur viel zu erzählen, sondern auch zu zeigen. So etwa die Elektroarbeiten: Eingebuddelt im Sand, ragten dicken Kabel mit unterschiedlich farbigen Stränge heraus. Das wollte der Nachwuchs aber ganz genau wissen, und die Antworten kamen kindgerecht.

15 Mitarbeiter beschäftigt der Bauhof, die meisten haben einen Handwerksberuf, informierte Müller. Handwerkliches Geschick, eigene Ideen einzubringen, im Notfall sofort an Ort und Stelle zu sein, zu handeln, auch wenn es mitten in der Nacht ist, zeichnen einen Bauhof-Mitarbeiter aus. "Wir setzen uns die Gemeinde und die Bürger ein", betont Müller.

2015 wurde der neue Bauhof bezogen. "Hier haben wir Platz, um gescheit arbeiten zu können", betont Bauhofleiter Christian Heizmann. Natürlich durften die Kinder den neuen Bauhof auch entdecken. Unter anderem die unterschiedlichsten Straßenschilder, Gerätschaften und Fahrzeuge. Natürlich wurde auch die Schreinerei unter die Lupe genommen, in denen die Bauhof-Abzeichen für die Kinder gefertigt wurden. Groß war das Interesse an der Bauhofwerkstatt. "Hier kann man ordentlich schrauben", lacht Markus Müller. Stadtgärtner August Kuster und sein Kollege Martin Fahrländer haben in der Stadtgärtnerei sogar extra ein Gewächshaus. Hier werden Blumen für die unterschiedlichen Jahreszeiten gezüchtet, die für das positive Erscheinungsbild der Gesamtstadt sorgen.

Fuhrpark: Das Größte für die kleinen Besucher war aber der vielfältige Fuhrpark. Selbst einmal auf dem Radlader zu sitzen, sich als echter Brummifahrer fühlen oder die Welt aus dem Führerhaus eines Baggers zu erleben, war für die Mädchen und Jungen ein besonderes Erlebnis. "Wir kommen wieder", versprachen die begeisterten Kinder.

Der Bauhof mit 15 Mitarbeitern ist eine Visitenkarte der Stadt. 2,4 Millionen Euro hat Löffingen investiert, um hier nach zweijähriger Bauzeit ein weitsichtiges und zukunftsträchtiges Projekt zu schaffen. Im Bauhof integriert sind Lager- und Fahrzeughallen, die Werkstatt, Sozialräume, eine Schreinerei, ein Schulungs- und Aufenthaltsraum sowie die Tankstelle und ein Gewächshaus. Heizungstechnisch angeschlossen ist der Löffinger Bauhof an die Nahwärme und auch ein Blockheizkraftwerk gehört dazu. Das Erscheinungsbild ist entsprechend: Baukeramikmeisterin Anita Flößer hat einen entsprechenden Schriftzug samt Bausymbolen aus gebranntem Ton gefertigt.