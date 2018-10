Löffingen Den Wald tasten, hören, spüren

Löffingen. Eingerichtet ist der Rundweg im Löffinger Stadtwald nicht nur für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung, sondern für alle Besucher. Fühlen, hören, spüren, lesen – mit allen Sinnen den Wald erleben können die Besucher des neuen Lehrpfads.

"Ein Blinder ist nicht blind, er sieht nur anders", dieses Zitat der Schriftstellerin Marion Gitzel stand auch Pate für den ersten Blinden-Erlebnispfad Baden-Württembergs, der jetzt ganz unspektakulär von Bürgermeister Tobias Link, Stadtmarketingleiter Karlheinz-Rontke und der kommunalen Inklusionsvermittlerin Annette Scherzinger eröffnet wurde. Menschen mit Sehbehinderung ertasten, erfühlen, hören oder nehmen ihre Welt mit ihren Sinnen wahr, genau dies hat die Stadt dem Blinden-Erlebnispfad zugrunde gelegt. "Wir haben keinerlei Erfahrungen und haben deshalb Kontakt mit dem Blindenverein in Freiburg aufgenommen", informierte Bürgermeister Tobias Link. Der Verein stand bei der Umsetzung auch mit Tat und Rat zur Seite. Der Pfad ist mit zahlreichen Aluminiumplatten bestückt, auf denen in Blindenschrift das Erlebte oder Getastete wie Tannenzapfen, Sonnenblumenkerne, Moos oder Kastanien beschrieben ist.

Das intensive Walderlebnis ist aber auch zu riechen, wie Sehende schnell erkennen, wenn sie dem Rat folgen und die Augenbinden (diese sind in einem speziellen Kasten aufbewahrt) aufsetzen. Wer sich zuvor mit der Blindenschrift auseinandergesetzt hat – auch hier sind das Alphabet, Satzzeichen, Zahlen und ein kleiner Beispieltext auf Tafeln erfühlbar –, kann selbst das Material erfühlen, sich an die Blindenschrift wagen, um sich anschließend auf den lesbaren Tafeln zu vergewissern, ob er richtig in seiner Wahrnehmung liegt. Der Erlebnispfad ist also weit mehr als ein intensives Walderlebnis für alle, er öffnet den Sehenden auch die Augen. Der Pfad zeigt Schwierigkeiten der Sehbehinderten auf, über die sich ein Sehender oft gar keine Gedanken macht. "Wir wollen damit auch einen Weg des besseren Verstehens für Sehbehinderte aufzeigen", informiert Annette Scherzinger.