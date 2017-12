Löffingen Den Christbaum gibt’s geliefert

Es sind nur noch elf Tage bis Heiligabend. Während die Bäume draußen schon im hellen Licht erstrahlen, werden viele Christbäume in den Häusern und Wohnungen erst kurz vor Weihnachten aufgestellt und geschmückt. In Löffingen und im Ösch werden die Christbäume ab Samstag, 16. Dezember, verkauft. Die Vereine sorgen dabei auch mit Grillwürsten, wärmendem Glühwein und Kinderpunsch, in Göschweiler zusätzlich mit Raclette und in Reiselfingen mit Kuchen, für einen angenehmen Verkauf. Die meisten Vereine bieten auch einen Bringservice an.

■Löffingen: In Löffingen ist die Jugend des FC Löffingen für den Christbaumverkauf verantwortlich. Heimische Fichten und Nordmanntannen werden am ehemaligen Bauhof am Samstag, 16. Dezember, in der Zeit zwischen 9.30 und 13.30 Uhr verkauft werden. Auf Wunsch werden die Bäume auch nach Hause geliefert. Vorbestellung nimmt Wilfried Münzer unter der Telefonnummer 07654/87 87 entgegen.

■Göschweiler: Die Mitglieder der Trachtenkapelle sind derzeit dabei, die heimischen Fichten zu schlagen, die zusammen mit den Nordmännern am Käsekeller ebenfalls am Samstag 16. Dezember, von 10 bis 12 Uhr zum Verkauf stehen. Ehrenvorsitzender Werner Schonhardt ist für den Lieferservice verantwortlich. Vorbestellung entweder telefonisch unter 07654/89 87 oder per E-Mail unter christbaum@trachtengruppe-goeschweiler.de entgegen genommen.