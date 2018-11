Löffingen Das Ziel: miteinander und voneinander lernen

Die Stadt hat sich Hilfe von der Führungsakademie Baden-Württemberg geholt, um "den Stand von heute mit der Vision von morgen" zu entwickeln. Das erste Treffen dieser Zukunftswerkswerkstatt war ein Erfolg, wie das Moderatorenduo Thomas Uhlendahl und Rita Nassen bestätigte.

"In der Zukunftswerkstatt ›Zusammenleben‹ möchten wir mit allen Bevölkerungsgruppen an unserem gemeinsamen Leben in der Stadt arbeiten", lautet das Ziel von Bürgermeister Tobias Link und der Flüchtlingsbeauftragten und Integrationsmanagerin Nina Pittschi. "Das Schlagwort heißt Integration durch Bürgerengagement", verdeutlichte Link. Vieles läuft in Löffingen schon gut, wie etwa in Unadingen die Integration im Fußballverein. Jugendleiter Franz Herrling sprach von einer tollen Unterstützung auch durch die Bevölkerung, etwa mit Kickschuhen. Auch die Löffinger Grundschule setzt positive Zeichen wie mit der Lesepatenschaft. "Hier werden einzelne Schüler zusätzlich gefördert", informierte Lehrerin Dorothea Schlatter. Sprache ist mit eines der größten Probleme, mit der sich die Flüchtlinge auseinandersetzen müssen, und da ist der Dialekt nicht gerade förderlich. Hier wünschten sich die Geflüchteten, leichtere Zugänge zu den Sprachkursen und mehr Sprachpraxis (Arbeitskreise).

Verschiedene Gruppierungen nahmen sich bei der Zukunftswerkstatt unterschiedlicher Problematiken an, deren Ergebnis durch einen Paten vorgestellt wurde. Als positiv bewerteten die vielen ausländischen Mitbürger das Engagement des Flüchtlingshelferkreises. Dass andere Kulturen auch Probleme darstellen können, etwa ein anderes Frauenbild, wurde ebenfalls thematisiert. Doch wollen die Flüchtlinge, die sich integrieren lassen möchten, sich nicht mit den Negativ-Beispielen über einen Kamm scheren lassen. Ein Erfahrungsaustausch war deshalb mit dem Löffinger Polizeichef Jürgen Willmann gegeben.