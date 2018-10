Löffingen Das Glück in Bachheim gefunden

Löffingen-Bachheim (pb). Die Bachheimer Kinder brauchen in der Schule kein Lernfach Glück wie die Kinder in Bhutan es haben, wo Glück sogar in der Landesverfassung verankert ist. Die Schüler in Bachheim haben das Glück mit der kleinen Maus und den drei Organisatorinnen der Landfrauen Sandra Reichart, Lisa Faller und Tina Heizmann gefunden.