Löffingen Chorgemeinschaft vereint Sänger aus drei Gesangvereinen

Dass dies mit fortschreitendem Alter und der Dezimierung kräftiger Stimmen, etwa durch den Tod des begnadeten Sängers Josef Beha nicht einfacher werde, ist allen 26 Sängern klar. Doch es sind die Freude am Gesang, die einmalige Kameradschaft und nicht zuletzt das Können und die Motivation des Dirigenten Arnd Peter, die die Chorgemeinschaft immer wieder zu Höchstleistungen treibt.

Die Sänger haben über 50 musikalische Veranstaltungen, darunter zehn Konzerte, gesangliche, kirchliche oder weltliche Auftritte absolviert und dies bei einem Durchschnittsalter von über 80 Jahren. Durch die Konzerte wie das Herbstkonzert, die Mitwirkung in Bettmaringen oder Egenhausen werden auch wichtige Kontakte geknüpft, wie der geschäftsführende Vorsitzende Josef Knöpfle informierte. So kann man immer wieder auf Gastsänger zurückgreifen, drei kommen aus Aasen oder Günter Müller aus Ewattingen, der in der Chorgemeinschaft sich auch noch als Vizedirigent einbringt.

Die Chorgemeinschaft Dreiklang ist eine Gemeinschaft, gebildet aus drei eigenständigen Vereinen. Diese Unterschiedlichkeit zeigte sich vor allem bei den drei Kassenbeständen, die Hugo Satler (Seppenhofen) und Rudolf Langenbacher (Löffingen und Rötenbach) vortrugen.