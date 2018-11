Löffingen (gb). Im Februar haben sich junge Frauen zusammengeschlossen, um den Chor Singhonie unter dem Dach der katholischen Kirche zu gründen. Mit Dirigent Henry Heizmann und Pianist Lukas Ratzer möchten die Sängerinnen die Familiengottesdienste bereichern. Nun steht ein solcher Musikgenuss am kommenden Sonntag, 2. Dezember, um 10.30 Uhr an. "Adventsweg – Ich bin Licht", heißt das Thema des Familiengottesdienstes in der Löffinger Stadtkirche, den der Chor umrahmt.