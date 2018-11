Löffingen Burgmüller ehren Narren der ersten Stunde

Löffingen-Bachheim (gb). Die Fastnacht hat in Bachheim einen großen Stellenwert, wie man bei der Jahreshauptversammlung des Narrenvereins in der Drei-Schluchten-Halle feststellen konnte. So sah die Bilanz von Narrenvater Clemens Dienstberger entsprechend positiv aus. Er selbst hat das erste Jahr als Vorsitzender gut gemeistert – "dank der guten Arbeit zusammen mit dem Vorstand", unterstrich der Narrenvater. Vor allem das 60-jährige Bestehen forderte die Mitglieder. "Es war ein toller Erfolg", so das Fazit des Narrenvaters. Von diesem Höhepunkt gerade erholt, ging es zu den traditionellen Pfingstwandertagen mit Besucherrekord. Das Arbeitspensum war hoch, der Erfolg spiegelte sich jedoch im positiven Rechnungsbericht von Trudpert Kuttruff wider. Neben diesen zwei Großveranstaltungen zeigte Schriftführerin Christine Siebler viele weitere Veranstaltungen auf. Angefangen von den Narrentreffen und Umzügen bis hin zum Öschabend. Derzeit hat der Verein 61 aktive und 87 passive Mitglieder.