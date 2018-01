Löffingen Bürgermeister gibt Ziele für 2018 aus

Altes Bauhofareal: Hier soll ein Wohn- und Hotelkomplex entstehen. So ist ein Hotel mit 100 Betten geplant, außerdem 24 Wohneinheiten und Parkplätze. "Das sind gleich mehrere wichtige Säulen für die Stadt, in der Wohnungen gesucht werden. So fehlen Hotelbetten für Großevents und auch die Parkplatzsituation kann wesentlich verbessert werden. Allerdings wird das Projekt in diesem Jahr nicht fertig gestellt werden können", so der Bürgermeister.

Innenstadtgestaltung: Probleme bereiten die Pflastersteine. Viele lösen sich auf, zersplittern und stellen eine Stolperfalle dar. Auch mit Kinderwagen, Rolllatoren oder Rollstuhl ist es keine Freude, darüber zu fahren. "Allerdings würde diese Komplettsanierung rund drei Millionen Euro kosten, leider ohne Zuschüsse", erinnerte Link. So wird man die Sanierung Schritt für Schritt in Angriff nehmen.

Bürger-App: Modern präsentiert sich Löffingen auf der Bürger-App, die im letzten Jahr eingeführt wurde. Hier gibt es Informationen aus den Gemeinderatssitzungen, Verwaltung, Tourismus und mehr.

Die Stadt Löffingen hat für das laufende Jahr 2018 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von sechs Millionen Euro beschlossen. Der größte Brocken stellt dabei die Sanierung des Rathauses dar, mit Ausgaben von 2,55 Millionen Euro, hinzukommen noch weitere Ausgaben wie Mobiliar und Technik. Für die Sanierung der Straßen und Plätze in der Gesamtstadt stehen 1,26 Millionen Euro auf dem Programm. Weitere Finanzierungen fließen in die Bildung, Feuerwehr, Bäder, Stadtsanierung, Straßen, Brücken, Infrastruktur und Friedhöfe.