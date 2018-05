Löffingen Bruderschaftsfest wirft seine Schatten voraus

Löffingen-Unadingen. Eines der ältesten Kirchenfeste der Region Löffingen steht am Sonntag, 3. Juni an, wenn die Pfarrgemeinde St. Georg ihr traditionelles Bruderschaftfest feiert. Eine nahezu 280-jährige Tradition kennzeichnet dieses Fest, dessen Ursprung auf das Jahr 1740 zurückgeht, als die Bruderschaft des heiligsten Sakramentes des Altars ihren Anfang nahm. Genehmigt wurde sie von Papst Clemens XIII. am 9. Juni 1739. Gefeiert wird das Bruderschaftfest , im Volksmund auch Unadinger Fest genannt, jeweils am Sonntag nach Fronleichnam. Die Art und Weise, wie es gefeiert wird, hat sich von jeher bis heute erhalten. Bereits um 5 Uhr in der Frühe wird der Festtag den Bürgern im Dorf mit Böllerschüssen angekündigt und die Musikkapelle spielt zum Wecken der Unadinger auf.