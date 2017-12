Löffingen Blasmusik trifft auf rockige Klänge

Löffingen-Göschweiler. Das Jahreskonzert entwickelte sich unter dem Motto "traditionelle Blasmusik trifft Rockgiganten" zu einem willkommenen Abschluss der Festtage. 195 Minuten Unterhaltung aufgeteilt in drei Konzertteile und einen Ehrungsteil, boten die Bläserjugend und die Trachtenkapelle Göschweiler einem Publikum, das die Aufführungen mit reichlich Applaus belohnte.

Der Auftakt gehörte der Bläserjugend, bei deren "Jingle Bell Rock" ein schwungvoller Hauch von Weihnachten durch den Bürgersaal zog. Alles riskiert und gewonnen hatte Dirigent Jens Heringshausen mit seiner Bläserjugend bei der Auswahl der folgenden Stücke, welche den Jungmusikern einiges abverlangten.

Von den Interpretationsmöglichkeiten der klassisch konzertanten Toccata in d minor von Johann Sebastian Bach wählte das Jugendorchester die rockige Variante und landete einen Volltreffer. In der Folge knüpften sie nahtlos mit Udo Lindenbergs "Hinter dem Horizont" und dem Metallica-Hit "Nothing Else Matters" an die Leistung zu Beginn an. Bei jedem Takt war den jungen Musikern die Begeisterung anzumerken, einem Orchester anzugehören, dessen Variabilität des Repertoires die Sprache der jungen Generation trifft.