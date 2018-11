Löffingen Bewährte Führung

Löffingen-Unadingen (os). Auf die bewährte Führung kann der Unadinger Kirchenchor St. Georg weiterhin setzen, so das Fazit der Hauptversammlung. In geheimer Wahl mit sattem Vertrauensvotum ausgestattet, wurde die Vorsitzende Claudia Ketterer in ihrem Amt bestätigt und hat nun weitere drei Jahre die Geschicke des Chores inne.