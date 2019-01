Löffingen Beste Unterhaltung auf KuTipp-Bühne

The Schoo-Schoos: Die Black Forest Swing-Formation ist in Löffingen nicht unbekannt. Seit sieben Jahren bereichert sie die Kunstszene, nun geht sie auf einen wilden Wandertrip durch das musikalische Unterholz vom American Songbook hin zu europäischen Wurzeln, so die swingenden Ladys und Herren. Sie haben ihren Musikstil gefunden in einer rasanten Bühnenshow, die sie am 7. Juni präsentieren.

Ohrwürmer: So haben sich die A-Cappella-Männer des Männergesangvereins "Schwarzwald" Oberried getauft, als sie sich vor 17 Jahren aufmachten, stimmgewaltig und mit einer Portion Selbstironie die Region zu erobern. Sie sind die älteste Boygroup zwischen Zastler und Notschrei, dafür aber mit ihren Songs absolut zeitgemäß. So präsentieren sie am 20. September ein Repertoire-Mix der deutschen und internationalen Popkultur.

Markus Streubel und Markus Herzer: "Gestatten Bond – James Bond", so kennen wir den wohl bekanntesten englischen Agenten. Markus Streubel und Markus Herzer haben sich auf eine aufregende musikalische Mission gemacht und die 24 Bond-Trailer aufgearbeitet unter dem Titel "Mr. Bond – die Hoffnung stirbt zuletzt". Das Doppel-Markus-Team hat die Lizenz zum Singen und Begeistern und genau dies haben sie am 18. Oktober auch in Löffingen vor.

Frederic Hormuth: Den Abschluss macht der Mannheimer Kabarettist Frederic Hormuth mit seinem Programm "Bullshit ist kein Dünger" – es ist sinnloses Geschwätz, aber trotzdem in aller Munde. Da schreit das Kabarettistenherz geradezu, diesem Wort auf den Grund zu gehen. Dabei setzt Frederic Hormuth auf seinen Wortwitz, sein Gesangs- und Musiktalent, wenn er am 15. November auftritt.