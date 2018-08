Löffingen Besonderes Hochzeitsambiente

Heirat auch in Ortsteilen

Nicht nur in Löffingen selbst kann geheiratet werden, auch in allen Rathäusern der Ortsteile. Hier übernehmen die Ortsvorsteher die Trauung. Geheiratet werden kann von Montag bis Freitag und zusätzlich auch an den Samstagen. Fragen um die standesamtliche Trauung beantwortet Standesbeamtin Lena Oster unter Telefon 07654/8 02 21 oder unter E-Mail oster@loeffingen.de.