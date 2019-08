Löffingen Bergwacht holt Wanderer aus Schlucht

Neben der schwierigen Topografie in der Schlucht verlangte am Sonntag vor allem die Hitze den Einsatzkräften alles ab. Nach dem Funkalarm am Sonntagnachmittag rückten die Bergretter von Göschweiler her in die Schlucht aus, wo sich ein Wanderer im Bereich der Rötenbachmündung aufgrund einer Fußverletzung in Not befand.

Eine direkte Anfahrt zum Unfallort war nicht möglich, sodass der Verletzte nach einer kurzen Erstversorgung mittels Gebirgstrage rund 500 Meter aus dem steilen Gelände transportiert werden musste. Per Krankenwagen wurde er im Anschluss ins Krankenhaus gebracht.