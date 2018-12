Löffingen Begeisternder Konzertgenuss am Stephanstag

Löffingen-Göschweiler. Zum Auftakt der Aufführung am zweiten Weihnachtsfeiertag erklang Ludwig van Beethovens "Ode an die Freude". Die Bläserjugend hatte auf der Bühne Platz genommen und brachte in einem Arrangement von Alfred Bösendorfer das als europäische Hymne bekannte Werk in seiner vollen Ausdrucksstärke zur Geltung.

Dirigent Jens Heringshausen wählte für das Konzert zum Abschluss des zehnten Geburtsjahres der Bläserjugend in der Folge ein Programm, das mit dem Evergreen "Over the Rainbow", dem einstigen Sommerhit "Despacito" und Billy Joels Epos "Leningrad" drei Stücke aus der Welt des Pop, die aus drei unterschiedlichen Jahrzehnten stammen und sich in ihrer Rhythmik unterscheiden. Lange anhaltender Applaus war der Lohn für den Auftritt der Jugendabteilung.

Etwa die Hälfte der Nachwuchsmusiker war erneut beim Auftritt der Trachtenkapelle erneut gefordert, was sich sichtbar auf den Altersdurchschnitt der relativ jungen Kapelle auswirkt. Die Mischung aus Erfahrung, Ehrgeiz und jugendlichem Elan ermöglichte Dirigent Martin Sedlak die Chance ein vielfältiges Programm aufzustellen, bei dem alle Besucher im ausverkauften Bürgersaal auf ihre Kosten kamen. Dramatisch eröffnete die Kapelle mit dem Thema zur Filmmusik von "Games of Thrones" ihr Konzert.