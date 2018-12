Löffingen Baum voller Wünsche

Der Wunsch sollte nicht mehr als 30 Euro kosten. Wer keinen findet, den er erfüllen kann, kann die Aktion auch durch eine Geldspende unterstützen. Die Sparschweine stehen in der Tourist-Info und im Weltladen. Es bleibt nicht mehr lange Zeit, Wünsche zu erfüllen, Annahmeschluss für Geschenke ist Montag, 17. Dezember, in der Tourist-Information.

Die Wunschbaumaktion wurde vor Jahren von Micha und Meike Bächle ins Leben gerufen, unterstützt von der Stadt, dem Weltladen und dem Jugendförderverein. In der Zwischenzeit hat der Wunschbaum schon einige Nachahmer gefunden, so in Bonndorf, St. Georgen und jetzt auch auch in Bräunlingen.

Glücklicherweise stößt diese direkte Hilfsaktion auf große Resonanz. So hofft auch Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, dass der Wunschbaum leergefegt wird und alle Wünsche erfüllt werden können. Ansonsten wird man die beiden Sparschweine schlachten und die restlichen Wünsche erfüllen. "Bleibt Geld übrig, wird dieser Betrag einem sozialen Zweck zugeführt", sagt Rontke.