Löffingen Bank undHang inBrand gesteckt

Titisee-Neustadt. Die Feuerwehr Neustadt wurde am Mittwoch gegen 18 Uhr zu einem kleinen Vegetationsbrand an einem Hang im Bereich des Fußweges von der Scheuerlenstraße in Richtung Kurgarten gerufen. Das Feuer konnte nach Polizeiangaben rechtzeitig gelöscht werden, ohne größeren Schaden anzurichten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit steht diese Brandstiftung in Zusammenhang mit dem Anzünden einer Parkbank im Kurgarten gegen 16 Uhr. Ein Zeuge hatte die Beobachtung gemacht, dass zwei männliche Jugendliche von der brennenden Bank wegliefen. Daraufhin hatte er das Feuer gelöscht und die Polizei gerufen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.