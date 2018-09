Löffingen Band eröffnet Reihe im Küferstüble

Dieses Mal haben die Wirtsleute auf so genannten Trash Rock gesetzt. "Leechmen" aus Tübingen starteten 2010 als Drei-Mann-Psychobillyband, eine Mischung verschiedener Rockvarianten. Die Band spielte mit Formationen wie The Coffin Nails, Demed are Go, Guana Batz oder The Meteors. Nun hat sich "Leechmen" zu einer Zwei-Mann-Band entwickelt, die mit ihrem eigenen Stil für Begeisterung sorgt. Sie verbinden Rockabilly mit Punkrock, um die Gigs der 1960er-Jahre wieder aufleben zu lassen.

Am Samstag, 27. Oktober, ist die Punk’n’Roll Band ­"Chicken Reloaded" aus Biel zu Gast. "Wir spielen 110 Prozent Punk’n’Roll, weil wir es lieben", so ihre Aussage. Ursprünglich war die Band nur als ein Projekt mit zwei Auftritten ausgerichtet. Doch der Erfolg führte zu einer gefragte Band, die unglaublich Spaß am Punk-Rock hat und dies auch so präsentieren.

Rockabilly ist am Freitag, 2. November, angesagt. "Cuervos" aus Mexico City ist auf Europatournee und legt auf ihrem Weg von Belgien nach Ungarn einen Halt in Löffingen ein. Das Trio machte erst jüngst als Spitzenreiter in der mexikanischen Version von "The Voice" von sich reden. Sie kreieren Rockabilly-Songs mit dem Sound der frühen 1950er-Jahre.