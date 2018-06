Löffingen Bald Baustart für Tank- und Rastanlage

Rötenbach/Löffingen (gb). Unter das Motto "Was lange währt..." könnte man sicherlich den Spatenstich für die geplante Tank- und Rastanlage bei Rötenbach stellen, der am Mittwoch, 20. Juni, erfolgen soll. "Ein Meilenstein für die Region, aber auch für die Lastwagenfahrer, die kaum Rastplätze an der Bundesstraße 31 finden, schon gar keine mit entsprechenden sanitären Anlagen", sagt Friedenweilers Bürgermeister Josef Matt.