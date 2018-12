Löffingen Bachheim wächst um fünf Bürger

Das war nicht die einzige Neuigkeit, welche Petra Kramer für die 46 anwesenden Senioren (eingeladen waren 104), parat hatte. "Erfreulicherweise werden in vier ältere Häusern im Dorfzentrum junge Paare einziehen, die den Ort verjüngen werden", so die Ortsvorsteherin. Diesem Aufwärtstrend möchte der Ortschaftsrat auch durch eine Verschönerung des Ortsbildes Rechnung tragen.

Zum Beispiel sei die Sanierung und Verschönerung des Dorfplatzes rund um den Petrusbrunnen geplant. Einiges werde man vom vergangenen Haushalt übernehmen, ansonsten habe man mit Bedacht das Haushaltspaket geschnürt. Bürgermeister Tobias Link ließ sich entschuldigen, hatte aber für die Bachheimer Senioren die neuesten Entwicklungen zu Löffingen geschickt.

Neben dem Groß- und Vorzeigeprojekt, dem neuen Rathaus, wird nun als größerer Brocken die Sanierung des Realschulgebäudes anstehen, auch die Sanierungsarbeiten des Hallenbads in Dittishausen laufen gut, ebenso die Fortschreitung des schnellen Internets und die Elektrifizierung der Höllentalbahn. Gerade Letzteres bringt für Bachheim große Vorteile, wie die Ortsvorsteherin aufzeigte. "So kommen die Wanderer direkt von Freiburg nach Bachheim und zurück. Dies ist nicht nur ein Vorteil für den Tourismus, sondern auch eine Bereicherung für die Bachheimer selbst", so Kramer.