Löffingen Autorenlesungen und Theater

Ganz dem derzeitigen Trend angepasst, wird die diesjährige Frederick-Woche und mit einer Waldbegehung eröffnet. "Mit Kindern den Wald entdecken", heißt es am Freitag, 12. Oktober. Zusammen mit Bibliotheksleiterin Birgit Kuttruff und Heilpflanzenexpertin Gisela Schreiber werden die Nachwuchs-Detektive spielerisch den Wald mit den dortigen Tieren und Pflanzen entdecken. Neben dieser Naturerfahrung hat Birgit Kuttruff in ihrem Rucksack auch wunderschöne Pflanzenmärchen mit dabei. Um 14.30 Uhr geht es am Freitag, 12. Oktober, an der Grundschule Löffingen los. Anmeldungen sind in der Stadtbücherei erforderlich unter der Telefonnummer 07654/802 71.

Rosa Müller-Gantert lässt ihre Märchen mit Papierschnitten leben. Während sie die Geschichten erzählt, zaubert sie aus Papier die Figuren. Ruckzuck entstehen bei ihrem Erzähltheater "Der tanzende Kranich und andere Märchen aus China" der Kranich, der Student Mi, die große Mauer und vieles mehr. " Zu Gast ist die Freiburger Kreativ-Puppenspielerin am Montag, 15. Oktober, um 15 Uhr im Saal der Tourist-Info.

Matthias von Bornstädt war vor drei Jahren schon ein Gast in Löffingen. Kurzerhand nahm sie das Telefon zur Hand, um bei dem Berliner Autor und Mediziner anzufragen. Nun kommt er gleich für zwei Tage.