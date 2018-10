Löffingen Aus Stall sakrales Kleinod gemacht

Zweifel beseitigt: Ortsvorsteher Helmut Wölfe gehörte anfangs zu den Zweiflern, wie er selbst erklärte, ist heute aber sehr glücklich, dass die Weiler Kapelle auf Dittishauser Gemarkung steht. Bürgermeister Tobias Link sprach von einem sakralen Kleinod, einem gut frequentierten Ort der Besinnung und Entschleunigung.

Volles Programm

Ein arbeitsreiches und abwechslungsreiches Vereinsjahr präsentierten die Vorsitzende Annette Hilpert und Schriftführer Roland Stefan. Ob bei der Maiandacht mit 75 Personen, der Kräuterweihe mit 120 Personen, dem Taizegebet, dem evangelischen Gottesdienst oder den Hochzeiten – die Weiler Kapelle ist ein beliebter sakraler Ort geworden. Allerdings bedarf er auch eines großen Arbeitseinsatzes und Renovierungsarbeiten.

Kassenpolster vorhanden

Das Schindeldach sollte bald erneuert werden, der Kapellenweg durch Stelen aufgelockert und auch der Anschluss an den Wanderweg zum Pumphaus steht noch an. Hierzu ist eine gut gefüllte Kasse notwendig, die Kassierer Martin Kramer vorlegte. In den fast 100 Belegen stecken nicht nur die Spenden, die Mitgliedsbeiträge, sondern auch der Erlös von zwei Märkten, dem Verkauf von Motivkerzen, Edelbränden, Büchern, den Springerle, Linzertorte und Kreativarbeiten.